Szirénázó autók vertek fel mindenkit (helyszíni fotók)

Az utakon ismét rémisztő esetek történtek. Sajnos számos figyelmet érdemlő, olykor megrázó esemény történt a térségünkben. A rendőrség, a tűzoltók és az Országos Mentőszolgálat munkatársai is igyekeztek helytállni a baleseteknél.

Fotó: duol.hu/Illusztráció

Halálos baleset a főúton

​Hétfő délután egy fiatalember vesztette életét egy közúti balesetben, amikor eddig ismeretlen okból kedvenc Audi kocsijával lesodródott az útról és hatalmas sebességgel fának csapódott a 6-os főúton Kisapostag térségében. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az autó akkumulátora is kiszakadt. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai azonnal a helyszínre siettek, ám a többszöri újraélesztési próbálkozások kudarcba fulladtak. A horrorbalesetben a 30 éves fiatalember életét már nem tudták megmenteni.