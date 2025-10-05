október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Drámai részletek

1 órája

Mi történt? Szirénázó mentő és rendőrautók lepték el Fejér megyét - helyszíni fotók

Címkék#baleset#kórház#embercsempész#rendőrség#kábítószer#mentő#körözés

Számos figyelmet érdemlő, olykor megrázó esemény is történt a térségünkben. A szörnyű balesetek és a körözött bűnözők esetei mellett szerencsére a hősies helytállásra is volt példa, ami bizonyítja, hogy a nehéz pillanatokban is számíthatunk egymásra és a hatóságokra.

Feol.hu
Mi történt? Szirénázó mentő és rendőrautók lepték el Fejér megyét - helyszíni fotók

A dunaföldvári balesethez színhelyére mentőhelikoptert is riasztotta.

Fotó: Katasztrófavédelem

A hét egyik legszebb pillanatai közé tartozott a Vértesben végrehajtott mentés volt. A gombászni induló férfi a Mór és Csókakő közötti sziklás területen szenvedett balesetet, megcsúszott és lábát törte. Megmentésére négyszáz méter hosszú kötélpályát építettek ki, hogy biztonságban felhozzák a sérültet, akit ezt követően kórházba szállítottak.

Brutális baleseteknél kellett helytállniuk a rendőrség és a mentőszolgálat munkatársainak, miközben toplistás bűnözők tartják rettegésben a térséget.
Drámai képsoroknak lehettek szemtanúi az erdőben kirándulók. Baleset ért egy gombászni induló férfit. 
Forrás: Mór ÖTP, OMSZ móri mentőállomás

​Nem sokkal később arról érkezett hír, hogy egy 72 éves adonyi férfi került életveszélybe, aki saját udvarán, a kerti tóba csúszott. Mivel önerejéből nem tudott kijutni a vízből, a rendőrség körzeti megbízottjai siettek a segítségére, és kiemelték a kiszolgáltatott helyzetbe került idős embert, mentőt is riasztani kellett.

​Brutális balesetek sorozata

Mindemellett az utakon is rémisztő esetek történtek. Október 1-jén például két súlyos baleset is történt az M6-os autópályán. Iváncsánál egy furgon és egy személygépkocsi csattant egymásnak, addig Dunaföldvár közelében egy terepjáró szorult be a szalagkorlátok közé oly annyira, hogy a kiemeléséhez székesfehérvári tűzoltódarura volt szükség. A balesetben három személyt, köztük egy gyermeket, könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

​A hét közepén a 63-as főúton, Bikács határában egy furgon és egy traktor ütközött össze óriási erővel. A katasztrófavédelem tájékoztatott, mindkét jármű a balesete következtében felborult a sárbogárdi tűzoltók munkagép segítségével tudták csak kerekeire állítani a járműveket. Személyi sérülés itt is történt.

A felelőtlen, veszélyes manőver az M1-es autópálya terelésében is történt. A napvilágot látott felvétel buktatta le a sofőrt, aki meggondolatlanul megfordult a terelésben, ami kerékszakadással járó balesetet eredményezett. Mindeközben a BpiAutósok szeptemberi videós összefoglalójában meglepő, érthetetlen manővereket mutatnak be. Ahogy Albert Einstein mondta, „A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség." Fókuszban a különböző baleset- és életveszélyes helyzetek, amikor sokszor centiken múlt a tragédia.

Felismeri valamelyiküket?

​A balesetek mellett a bűnügyek is szép számmal történtek a vármegyében. Október 2-án, Dunaújvárosban tinédzserek bántalmaztak és raboltak ki egy férfit a nyílt utcán. A gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően a két fiatalt néhány órán belül elfogták, és kezdeményezték letartóztatásukat.

​Mindeközben a rendőrség a lakosság segítségét kérte a toplistás bűnözők felkutatásában. A TOP 50 körözött személy listáján három olyan Fejér vármegyei férfi is szerepel, akiket többek között kábítószer-kereskedelem, szexuális visszaélés és embercsempészet miatt keresnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu