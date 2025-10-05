1 órája
Mi történt? Szirénázó mentő és rendőrautók lepték el Fejér megyét - helyszíni fotók
Számos figyelmet érdemlő, olykor megrázó esemény is történt a térségünkben. A szörnyű balesetek és a körözött bűnözők esetei mellett szerencsére a hősies helytállásra is volt példa, ami bizonyítja, hogy a nehéz pillanatokban is számíthatunk egymásra és a hatóságokra.
A dunaföldvári balesethez színhelyére mentőhelikoptert is riasztotta.
Fotó: Katasztrófavédelem
A hét egyik legszebb pillanatai közé tartozott a Vértesben végrehajtott mentés volt. A gombászni induló férfi a Mór és Csókakő közötti sziklás területen szenvedett balesetet, megcsúszott és lábát törte. Megmentésére négyszáz méter hosszú kötélpályát építettek ki, hogy biztonságban felhozzák a sérültet, akit ezt követően kórházba szállítottak.
Nem sokkal később arról érkezett hír, hogy egy 72 éves adonyi férfi került életveszélybe, aki saját udvarán, a kerti tóba csúszott. Mivel önerejéből nem tudott kijutni a vízből, a rendőrség körzeti megbízottjai siettek a segítségére, és kiemelték a kiszolgáltatott helyzetbe került idős embert, mentőt is riasztani kellett.
Brutális balesetek sorozata
Mindemellett az utakon is rémisztő esetek történtek. Október 1-jén például két súlyos baleset is történt az M6-os autópályán. Iváncsánál egy furgon és egy személygépkocsi csattant egymásnak, addig Dunaföldvár közelében egy terepjáró szorult be a szalagkorlátok közé oly annyira, hogy a kiemeléséhez székesfehérvári tűzoltódarura volt szükség. A balesetben három személyt, köztük egy gyermeket, könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
A hét közepén a 63-as főúton, Bikács határában egy furgon és egy traktor ütközött össze óriási erővel. A katasztrófavédelem tájékoztatott, mindkét jármű a balesete következtében felborult a sárbogárdi tűzoltók munkagép segítségével tudták csak kerekeire állítani a járműveket. Személyi sérülés itt is történt.
A felelőtlen, veszélyes manőver az M1-es autópálya terelésében is történt. A napvilágot látott felvétel buktatta le a sofőrt, aki meggondolatlanul megfordult a terelésben, ami kerékszakadással járó balesetet eredményezett. Mindeközben a BpiAutósok szeptemberi videós összefoglalójában meglepő, érthetetlen manővereket mutatnak be. Ahogy Albert Einstein mondta, „A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség." Fókuszban a különböző baleset- és életveszélyes helyzetek, amikor sokszor centiken múlt a tragédia.
Felismeri valamelyiküket?
A balesetek mellett a bűnügyek is szép számmal történtek a vármegyében. Október 2-án, Dunaújvárosban tinédzserek bántalmaztak és raboltak ki egy férfit a nyílt utcán. A gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően a két fiatalt néhány órán belül elfogták, és kezdeményezték letartóztatásukat.
Mindeközben a rendőrség a lakosság segítségét kérte a toplistás bűnözők felkutatásában. A TOP 50 körözött személy listáján három olyan Fejér vármegyei férfi is szerepel, akiket többek között kábítószer-kereskedelem, szexuális visszaélés és embercsempészet miatt keresnek.
