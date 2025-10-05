Mi történt? Szirénázó mentő és rendőrautók lepték el Fejér megyét - helyszíni fotók

A hét egyik legszebb pillanatai közé tartozott a Vértesben végrehajtott mentés volt. A gombászni induló férfi a Mór és Csókakő közötti sziklás területen szenvedett balesetet, megcsúszott és lábát törte. Megmentésére négyszáz méter hosszú kötélpályát építettek ki, hogy biztonságban felhozzák a sérültet, akit ezt követően kórházba szállítottak.

Drámai képsoroknak lehettek szemtanúi az erdőben kirándulók. Baleset ért egy gombászni induló férfit.

Forrás: Mór ÖTP, OMSZ móri mentőállomás

​Nem sokkal később arról érkezett hír, hogy egy 72 éves adonyi férfi került életveszélybe, aki saját udvarán, a kerti tóba csúszott. Mivel önerejéből nem tudott kijutni a vízből, a rendőrség körzeti megbízottjai siettek a segítségére, és kiemelték a kiszolgáltatott helyzetbe került idős embert, mentőt is riasztani kellett.