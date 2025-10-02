október 2., csütörtök

Baleset

57 perce

Baleset történt Martonvásáron

Címkék#baleset#áramtalanít#katasztrofavedelem

Két személyautó ütközött össze.

Feol.hu
Illusztráció

Forrás: feol archív

Összeütközött két személyautó Martonvásáron, a Hunyadi utcában, a Kinizsi utca közelében. A martonvásári önkéntes tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom. – tájékoztat a katasztrofavedelem.hu

