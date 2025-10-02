Baleset
Baleset történt Martonvásáron
Két személyautó ütközött össze.
Illusztráció
Forrás: feol archív
Összeütközött két személyautó Martonvásáron, a Hunyadi utcában, a Kinizsi utca közelében. A martonvásári önkéntes tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom. – tájékoztat a katasztrofavedelem.hu
