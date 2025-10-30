Baleset
Baleset történt a 7-es főúton, Székesfehérvár térségében
A 60-as kilométerszelvénynél forgalmi akadályra kell számítani.
Forrás: feol.hu
Összeütközött két személygépjármű a 7-es főúton, a Budapest felé vezető irányba, Székesfehérvár térségében, a 60-as kilométerszelvénynél. Összesen négy ember utazott, akik ki tudtak szállni az autókból. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani − tájékoztat a Fejér Megyei Katasztrófavédelem.
