Baleset történt a 7-es főúton, Székesfehérvár térségében

Összeütközött két személygépjármű a 7-es főúton, a Budapest felé vezető irányba, Székesfehérvár térségében, a 60-as kilométerszelvénynél. Összesen négy ember utazott, akik ki tudtak szállni az autókból. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani − tájékoztat a Fejér Megyei Katasztrófavédelem.