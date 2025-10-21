Beállt az M7-es: az Auchan lejáró után baleset történt

Az Útinform tájékoztatása szerint, az M7-es autópályán a 64-es km-nél levő, Székesfehérvár centrum csomópontnál baleset miatt lezárták a külső sávot. A Balaton felé haladók számítsanak lassabb haladásra, 2-3 km-es torlódásra.

Forgalomkorlátozás az M7-es székesfehérvári szakaszán.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Tegnap is történt baleset az M7-es autópályán

Szalagkorlátnak ütközött délután egy autó az M7-es autópályán, Tárnok közelében. A megyehatárnál történt balesetben az egyik utas beszorult a kocsiba, őt a tűzoltók szabadították ki a roncsból.