Baleset

1 órája

Beállt az M7-es: az Auchan lejáró után baleset történt

Baleset nehezíti a közlekedést az M7-es autópálya székesfehérvári szakaszán. Forgalomkorlátozás van érvényben a baleset helyszínén.

Feol.hu

Az Útinform tájékoztatása szerint, az M7-es autópályán a 64-es km-nél levő, Székesfehérvár centrum csomópontnál baleset miatt lezárták a külső sávot. A Balaton felé haladók számítsanak lassabb haladásra, 2-3 km-es torlódásra.

baleset, m7, Székesfehérvár
Forgalomkorlátozás az M7-es székesfehérvári szakaszán.
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Tegnap is történt baleset az M7-es autópályán

Szalagkorlátnak ütközött délután egy autó az M7-es autópályán, Tárnok közelében. A megyehatárnál történt balesetben az egyik utas beszorult a kocsiba, őt a tűzoltók szabadították ki a roncsból.

 

 

