Baleset
1 órája
Beállt az M7-es: az Auchan lejáró után baleset történt
Baleset nehezíti a közlekedést az M7-es autópálya székesfehérvári szakaszán. Forgalomkorlátozás van érvényben a baleset helyszínén.
Az Útinform tájékoztatása szerint, az M7-es autópályán a 64-es km-nél levő, Székesfehérvár centrum csomópontnál baleset miatt lezárták a külső sávot. A Balaton felé haladók számítsanak lassabb haladásra, 2-3 km-es torlódásra.
Tegnap is történt baleset az M7-es autópályán
Szalagkorlátnak ütközött délután egy autó az M7-es autópályán, Tárnok közelében. A megyehatárnál történt balesetben az egyik utas beszorult a kocsiba, őt a tűzoltók szabadították ki a roncsból.
Ezt ne hagyja ki!Gyomorforgató állapotok
2 órája
Ebből a kenyérből biztos nem ennél: bezárta a Nébih ezt a Fejér megyei pékséget
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre