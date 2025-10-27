Figyelem! Kamionbaleset Fehérvár felé (frissítve, helyszíni fotó!)

​A baleset a 8-as főút Székesfehérvár felé vezető oldalán történt. Mint mondta, a guminyomokból arra lehet következtetni, hogy a balesetet erős széllökés okozhatta, ami megfújta a kamiont, vélhetően bebicskázott. A pótkocsi a bal oldalára, míg a vontató a jobb oldalára dőlt.

Tűzoltók már a kamionbalesetnél.

Fotó: Olvasó

Hozzátette azt is, ​a tűzoltók már megérkeztek a helyszínre. Olvasónk információi szerint személyi sérülés nem történt, mentőt nem látott. Egy darus autó is tart a helyszínre, ami arra enged következtetni, hogy a mentési munkálatok idejére akár teljes útzárra is lehet számítani. ​Jelenleg a forgalom félpályán halad. Kerestük a mentőszolgálatot a hivatalos információkért, amint többet tudunk, közölni fogjuk.

Frissítés: Reagált az OMSZ a balesetre