Megszólalt a szemtanú

1 órája

Figyelem! Kamionbaleset Fehérvár felé (frissítve, helyszíni fotó!)

​Most kaptuk a hírt! Felborult egy kamion a 8-as főúton, Veszprémből Székesfehérvár felé vezető szakaszán, Öskü közelében. A balesetről olvasónk számolt be, aki fotót is küldött a helyszínről, jelezve a forgalmi helyzetet.

Feol.hu
Figyelem! Kamionbaleset Fehérvár felé (frissítve, helyszíni fotó!)

Öskü térségében félpályán halad a forgalom.

Fotó: Olvasó

​A baleset a 8-as főút Székesfehérvár felé vezető oldalán történt. Mint mondta, a guminyomokból arra lehet következtetni, hogy a balesetet erős széllökés okozhatta, ami megfújta a kamiont, vélhetően bebicskázott. A pótkocsi a bal oldalára, míg a vontató a jobb oldalára dőlt.

Most kaptuk a hírt! Felborult egy kamion a 8-as főúton, a Székesfehérvár felé vezető szakaszán, Öskü közelében. lezárásra lehet számítani a baleset miatt!
Tűzoltók már a kamionbalesetnél.
Fotó: Olvasó

Hozzátette azt is, ​a tűzoltók már megérkeztek a helyszínre. Olvasónk információi szerint személyi sérülés nem történt, mentőt nem látott. Egy darus autó is tart a helyszínre, ami arra enged következtetni, hogy a mentési munkálatok idejére akár teljes útzárra is lehet számítani. ​Jelenleg a forgalom félpályán halad. Kerestük a mentőszolgálatot a hivatalos információkért, amint többet tudunk, közölni fogjuk.

Frissítés: Reagált az OMSZ a balesetre

A helyszínről egy 70 év körüli fejsérült férfit szállítottak bajtársaink kórházba.

 

 

 

