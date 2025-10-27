19 perce
Figyelem! Kamionbaleset Fehérvár felé (helyszíni fotó!)
Most kaptuk a hírt! Felborult egy kamion a 8-as főúton, Veszprémből Székesfehérvár felé vezető szakaszán, Öskü közelében. A balesetről olvasónk számolt be, aki fotót is küldött a helyszínről, jelezve a forgalmi helyzetet.
Öskü térségében félpályán halad a forgalom.
Fotó: Olvasó
A baleset a 8-as főút Székesfehérvár felé vezető oldalán történt. Mint mondta, a guminyomokból arra lehet következtetni, hogy a balesetet erős széllökés okozhatta, ami megfújta a kamiont, vélhetően bebicskázott. A pótkocsi a bal oldalára, míg a vontató a jobb oldalára dőlt.
Hozzátette azt is, a tűzoltók már megérkeztek a helyszínre. Olvasónk információi szerint személyi sérülés nem történt, mentőt nem látott. Egy darus autó is tart a helyszínre, ami arra enged következtetni, hogy a mentési munkálatok idejére akár teljes útzárra is lehet számítani. Jelenleg a forgalom félpályán halad. Kerestük a mentőszolgálatot a hivatalos információkért, amint többet tudunk, közölni fogjuk.