Tömegkarambol Székesfehérvár közelében

A 81-es főút belterületi szakaszán történt balesethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanították a járműveket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, mindhárom járműben csak a sofőr ült, hozzájuk mentő érkezett. A karambolos járművek akadályozzák a főút forgalmát, korlátozásra kell számítani!

Székesfehérvár közelében történt baleset, három autó érintett.

Fotó: Illusztráció - Pixabay

Reagált a mentőszolgálat a balesetre

Jó híreket közölt az Országos Mentőszolgálat a FEOL-lal: A helyszínről kórházba szállítani senkit nem kellett.