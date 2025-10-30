október 30., csütörtök

Forgalomkorlátozás

1 órája

Tömegkarambol Székesfehérvár közelében

Nem indult jól a reggel. A 81-es főút sárkeresztesi szakaszán három autó hajtott egymásba, tűzoltót és mentőt is riasztottak a balesethez.

Feol.hu

A 81-es főút belterületi szakaszán történt balesethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanították a járműveket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, mindhárom járműben csak a sofőr ült, hozzájuk mentő érkezett. A karambolos járművek akadályozzák a főút forgalmát, korlátozásra kell számítani!

Fotó: Illusztráció - Pixabay

Reagált a mentőszolgálat a balesetre

Jó híreket közölt az Országos Mentőszolgálat a FEOL-lal: A helyszínről kórházba szállítani senkit nem kellett.


 

