56 perce
Sokkoló: Súlyos rolleres balesetek Fehérváron, egyiknél idős embert gázoltak (helyszíni fotók)
Egymást érik a rolleres balesetek, a Fejér vármegyei rendőrség figyelmeztetést tett közzé az esetek visszaszorítása érdekében. Csak múlthéten négy olyan baleset történt vármegyénkben, amelyekben rolleres volt érintett, három Székesfehérváron és egy Gárdonyban.
A Fejér vármegyei rendőrség által közzétett, 42. heti adatok szerint – nemcsak Székesfehérvárt, hanem az egész megyét figyelve – a gyorshajtók száma 1017 volt. Itt jegyeznénk meg azt az esetet, amikor a száguldozó autós négyszer is ugyanabba a traffipaxba hajtott bele. Emellett az ellenőrzések során a biztonsági övet nem használók száma 126 esetet tett ki, ami kiemelkedően magas. A rendőrség hangsúlyozza: egyetlen kattintás is a baleset során életeket menthet, ezért minden elmulasztott eset sok. Az alkoholszonda is jelzett, összesen 6 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból.
De van, ami még ennél is aggasztóbb: a rolleres balesetek
A múlt héten történt négy rolleres baleset közül kettő a rolleresek hibájából adódott Székesfehérváron. A szabályszegő fiatalok 14 és 16 évesek voltak. Az egyik elkövető egy idős gyalogost gázolt el, aki súlyosan megsérült. A másik rolleres álló autónak hajtott, és szintén megsérült. Egyikük sem viselt védősisakot vagy más védőfelszerelést. A harmadik székesfehérvári balesetben egy 47 éves férfi sérült meg, miután egy autós nem adott neki elsőbbséget, ami ütközéshez vezetett. Itt is hiányzott a védőfelszerelés. Gárdonyban is kiskorú volt az érintett: egy 12 éves e-rolleres szenvedett balesetet, miután nagy teljesítményű járművével egy álló autónak rohant. A gyermek védősisakot viselt, de így is megsérült – közölte a rendőrség.
A rendőrség figyelmeztet:
A felelőtlen rollerezés súlyos következményekkel járhat, akár tragédiához is vezethet!
(Galéria a képre kattintva!)
Egymást érik a rolleres balesetek FejérbenFotók: rendőrség
Dunaújvárosban is ijesztő baleset történt
Alig 10 napja számoltunk be arról, amikor vármegyénk második legnépesebb városában, Dunaújvárosban, egy kerékpáros és egy rolleres ütközött. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Akkor egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, légi úton szállítottak kórházba. Részletek ITT!
Ijesztő rolleres baleset a városban, mentőhelikopter szállt le az iskolánál (videó)