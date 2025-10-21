október 21., kedd

Ezt üzente a rendőrség

56 perce

Sokkoló: Súlyos rolleres balesetek Fehérváron, egyiknél idős embert gázoltak (helyszíni fotók)

​Egymást érik a rolleres balesetek, a Fejér vármegyei rendőrség figyelmeztetést tett közzé az esetek visszaszorítása érdekében. Csak múlthéten négy olyan baleset történt vármegyénkben, amelyekben rolleres volt érintett, három Székesfehérváron és egy Gárdonyban.

Feol.hu

​A Fejér vármegyei rendőrség által közzétett, 42. heti adatok szerint – nemcsak Székesfehérvárt, hanem az egész megyét figyelve – a gyorshajtók száma 1017 volt. Itt jegyeznénk meg azt az esetet, amikor a száguldozó  autós négyszer is ugyanabba a traffipaxba hajtott bele. Emellett az ellenőrzések során a biztonsági övet nem használók száma 126 esetet tett ki, ami kiemelkedően magas. A rendőrség hangsúlyozza: egyetlen kattintás is a baleset során életeket menthet, ezért minden elmulasztott eset sok. Az alkoholszonda is jelzett, összesen 6 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból.

Súlyos sérülésekkel járó rolleres balesetek történtek, amelyből ketten a rollerező volt a hibás. A rendőrség figyelmeztetést adott ki!
Súlyos sérülésekkel járó rolleres balesetek történtek Székesfehérváron is.
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

​De van, ami még ennél is aggasztóbb: a rolleres balesetek

A múlt héten történt négy rolleres baleset közül kettő a rolleresek hibájából adódott Székesfehérváron. A szabályszegő fiatalok 14 és 16 évesek voltak. Az egyik elkövető egy idős gyalogost gázolt el, aki súlyosan megsérült. A másik rolleres álló autónak hajtott, és szintén megsérült. Egyikük sem viselt védősisakot vagy más védőfelszerelést. A harmadik székesfehérvári balesetben egy 47 éves férfi sérült meg, miután egy autós nem adott neki elsőbbséget, ami ütközéshez vezetett. Itt is hiányzott a védőfelszerelés. Gárdonyban is kiskorú volt az érintett: egy 12 éves e-rolleres szenvedett balesetet, miután nagy teljesítményű járművével egy álló autónak rohant. A gyermek védősisakot viselt, de így is megsérült – közölte a rendőrség.

​A rendőrség figyelmeztet: 

A felelőtlen rollerezés súlyos következményekkel járhat, akár tragédiához is vezethet!

(Galéria a képre kattintva!)

​Egymást érik a rolleres balesetek Fejérben

Fotók: rendőrség

Dunaújvárosban is ijesztő baleset történt

Alig 10 napja számoltunk be arról, amikor vármegyénk második legnépesebb városában, Dunaújvárosban, egy kerékpáros és egy rolleres ütközött. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Akkor egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, légi úton szállítottak kórházba. Részletek ITT!

 

