Sokkoló: Súlyos rolleres balesetek Fehérváron, egyiknél idős embert gázoltak (helyszíni fotók)

​A Fejér vármegyei rendőrség által közzétett, 42. heti adatok szerint – nemcsak Székesfehérvárt, hanem az egész megyét figyelve – a gyorshajtók száma 1017 volt. Itt jegyeznénk meg azt az esetet, amikor a száguldozó autós négyszer is ugyanabba a traffipaxba hajtott bele. Emellett az ellenőrzések során a biztonsági övet nem használók száma 126 esetet tett ki, ami kiemelkedően magas. A rendőrség hangsúlyozza: egyetlen kattintás is a baleset során életeket menthet, ezért minden elmulasztott eset sok. Az alkoholszonda is jelzett, összesen 6 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból.

Súlyos sérülésekkel járó rolleres balesetek történtek Székesfehérváron is.

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

​De van, ami még ennél is aggasztóbb: a rolleres balesetek

A múlt héten történt négy rolleres baleset közül kettő a rolleresek hibájából adódott Székesfehérváron. A szabályszegő fiatalok 14 és 16 évesek voltak. Az egyik elkövető egy idős gyalogost gázolt el, aki súlyosan megsérült. A másik rolleres álló autónak hajtott, és szintén megsérült. Egyikük sem viselt védősisakot vagy más védőfelszerelést. A harmadik székesfehérvári balesetben egy 47 éves férfi sérült meg, miután egy autós nem adott neki elsőbbséget, ami ütközéshez vezetett. Itt is hiányzott a védőfelszerelés. Gárdonyban is kiskorú volt az érintett: egy 12 éves e-rolleres szenvedett balesetet, miután nagy teljesítményű járművével egy álló autónak rohant. A gyermek védősisakot viselt, de így is megsérült – közölte a rendőrség.

​A rendőrség figyelmeztet:

A felelőtlen rollerezés súlyos következményekkel járhat, akár tragédiához is vezethet!

(Galéria a képre kattintva!)