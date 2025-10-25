október 25., szombat

Baleset

35 perce

Mi történt? Ezért lepték el a szirénázó autók az autópályát

Címkék#baleset#Győr#Bicske#tűzoltó#szemtanú#rendőrség#sérült#tömegbaleset#katasztrófavédelem#M1-es autópálya

Tömegkarambol az éj leple alatt. ​Két, szinte egy időben történt hatalmas baleset miatt kellett lezárni az M1-es autópálya Bicske térségében lévő szakaszát az éjszaka folyamán. A tömegkarambol helyszínén szemtanúk szerint újraélesztésre is szükség volt, remélhetőleg tragédia nem történt.

Feol.hu

​Két különálló, de rendkívül súlyos baleset borzolta a kedélyeket pénteken az M1-es autópályán a késő éjszakai órákban, a 36-os kilométerszelvénynél, Bicske térségében. Mindkét irányban több jármű ütközött, ami teljes útzárat és hatalmas mentési műveletet eredményezett.

​Két különálló, súlyos baleset borzolta a kedélyeket pénteken késő este az M1-es autópályán. Feszítővágóra és életmentésre is szükség volt.
Illusztráció: Két különálló, súlyos baleset borzolta a kedélyeket pénteken késő este az M1-es autópályán. 
Fotó: Illusztráció/OMSZ

Feszítővágóra is szükség volt a balesetnél

​A rendőrség és katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze. A helyszínre érkező tűzoltóknak feszítővágó segítségével kellett kiemelniük egy-egy sérültet a járművekből. A műszaki mentés és a helyszíni szemle idejére a sztráda érintett szakaszát a rendőrök lezárták. Mindeközben ​tömegbaleset volt a főváros irányába is szinte ezzel egy időben, öt jármű rohant egymásba. ​A legmegdöbbentőbb információ a szemtanúktól érkezett: állításuk szerint az egyik sérültnél újraélesztésre is szükség volt.

Bár a sérültek pontos számáról egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés. ​Kerestük a rendőrséget és az Országos Mentőszolgálatot is a tömegkarambollal és a sérültek állapotával kapcsolatos hivatalos tájékoztatásért. ​Információink szerint valamivel éjfél után oldották fel a forgalomkorlátozást.

 

