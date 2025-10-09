október 9., csütörtök

Karambol

1 órája

Lánctalpast szállító kamion balesetezett, mentőt is riasztottak a karambolhoz

Enying térségében, a 64-es főúton történt karambol. A balesetben egy személyautó és egy lánctalpas járművet szállító teherautó volt érintett.

Feol.hu

A siófoki hivatásos tűzoltók kiérkezéséig egy szabadnapos tűzoltó áramtalanította a személyautót 64-es főút 33-as és 34-es kilométere között. Az érintett útszakaszon a forgalom tűzoltói irányítás mellett, váltakozva halad. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek. Mint kiderült, személyi sérülés is történt. 

Csütörtök délutáni baleset a 64-esen. Szabadnapos tűzoltó mentette a helyzetet a lánctalpas teherautó ütközése után!
Baleset a 64-es főúton.
Fotó: A fotó illusztráció

Reagált az OMSZ a balesetre

Az Országos Mentőszolgálat közölte, a helyszínről egy 50 év körüli nőt fejsérüléssel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba.

 

 

 

