Lánctalpast szállító kamion balesetezett, mentőt is riasztottak a karambolhoz

A siófoki hivatásos tűzoltók kiérkezéséig egy szabadnapos tűzoltó áramtalanította a személyautót 64-es főút 33-as és 34-es kilométere között. Az érintett útszakaszon a forgalom tűzoltói irányítás mellett, váltakozva halad. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek. Mint kiderült, személyi sérülés is történt.

Baleset a 64-es főúton.

Fotó: A fotó illusztráció

Reagált az OMSZ a balesetre

Az Országos Mentőszolgálat közölte, a helyszínről egy 50 év körüli nőt fejsérüléssel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba.