Ijesztő rolleres baleset a városban, mentőhelikopter szállt le az iskolánál (videó)

Társlapuk, a duol.hu úgy tudja, a balesetben kerékpáros és egy rolleres ütközött a Köztársaság úton, az Aranyvölgyi és a Derkovits utca között.

Mentőhelikoptert is riasztani kellett a balesethez.

Fotó: duol.hu

A mentőhelikopter a közeli iskola udvarán szállt, le, amiről videót is készítettek. A rendőrség a beavatkozás idejére lezárta az útszakaszt.

Reagált az OMSZ a balesetre

A FEOL felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik a következő választ adták:

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 15 év körüli fiút könnyebb sérülésekkel földi úton, egy 30 év körüli férfit pedig súlyos sérülésekkel, légi úton szállítottak helyszíni ellátást követően kórházba.