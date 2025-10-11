október 11., szombat

Brigitta névnap

17°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy volt az ijedtség

1 órája

Ijesztő rolleres baleset a városban, mentőhelikopter szállt le az iskolánál (videó)

Címkék#baleset#kórház#iskolaudvar#mentőhelikopter#roller#Dunaújváros

Nagy volt az ijedtség szombat délelőtt Dunaújvárosban. A rendőrség a helyszínt lezárta, a földi egységek mellett mentőhelikopter is érkezett a balesethez.

Feol.hu

Társlapuk, a duol.hu úgy tudja, a balesetben kerékpáros és egy rolleres ütközött a Köztársaság úton, az Aranyvölgyi és a Derkovits utca között. 

Nagy volt az ijedtség szombat délelőtt. Kerékpáros és egy rolleres csattant egymásnak Dunaújvárosban, mentőhelikoptert is riasztani kellett a balesethez.
Mentőhelikoptert is riasztani kellett a balesethez.
Fotó: duol.hu

A mentőhelikopter a közeli iskola udvarán szállt, le, amiről videót is készítettek. A rendőrség a beavatkozás idejére lezárta az útszakaszt.

Reagált az OMSZ a balesetre

A FEOL felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik a következő választ adták:

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 15 év körüli fiút könnyebb sérülésekkel földi úton, egy 30 év körüli férfit pedig súlyos sérülésekkel, légi úton szállítottak helyszíni ellátást követően kórházba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu