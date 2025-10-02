Döbbenetes fotók a borzalmas balesetről – a mentőhelikopter egy gyermeket is elvitt

​A duol.hu szúrta ki a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület által közzétett sokkoló fotókat, amelyek megmutatják a ráfutásos baleset erejét. A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a karambol akkora erővel történt a sztráda Budapest felöli oldalán, hogy az egyik gépkocsi a szalagkorlátnak csapódott, míg a másik az árokban állt meg. Mindkét jármű jelentősen összetört.

Többen, köztük egy gyermek is megsérült a súlyos balesetben, mentőhelikoptert is riasztottak.

Forrás: Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Mentőhelikoptert is riasztottak

​A FEOL megkeresésére az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közölte, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Az M6-os autópálya dunaföldvári helyszínéről három embert, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink földi úton kórházba.

Forrás: Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Korábban súlyos motorbaleset is történt

