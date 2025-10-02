2 órája
Döbbenetes fotók a borzalmas balesetről – a mentőhelikopter egy gyermeket is elvitt
Súlyos ütközés történt szerda délután az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tolna és Fejér vármegye határának közelében. A balesetben két személyautó volt érintett, a helyszínre a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat is nagy erőkkel vonult ki.
A felismerhetetlenségig összetört és oldalára borult a személykocsi az M6-oson.
Forrás: Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A duol.hu szúrta ki a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület által közzétett sokkoló fotókat, amelyek megmutatják a ráfutásos baleset erejét. A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a karambol akkora erővel történt a sztráda Budapest felöli oldalán, hogy az egyik gépkocsi a szalagkorlátnak csapódott, míg a másik az árokban állt meg. Mindkét jármű jelentősen összetört.
Mentőhelikoptert is riasztottak
A FEOL megkeresésére az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közölte, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Az M6-os autópálya dunaföldvári helyszínéről három embert, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink földi úton kórházba.
Korábban súlyos motorbaleset is történt
Ahogy arról szeptember végén beszámoltunk, személygépkocsi és motorkerékpár karambolozott az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán. Részletek ITT!