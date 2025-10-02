október 2., csütörtök

Reagált az OMSZ

2 órája

Döbbenetes fotók a borzalmas balesetről – a mentőhelikopter egy gyermeket is elvitt

Súlyos ütközés történt szerda délután az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tolna és Fejér vármegye határának közelében. A balesetben két személyautó volt érintett, a helyszínre a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat is nagy erőkkel vonult ki.

Feol.hu
Döbbenetes fotók a borzalmas balesetről – a mentőhelikopter egy gyermeket is elvitt

A felismerhetetlenségig összetört és oldalára borult a személykocsi az M6-oson.

Forrás: Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

​A duol.hu szúrta ki a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület által közzétett sokkoló fotókat, amelyek  megmutatják a ráfutásos baleset erejét. A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a karambol akkora erővel történt a sztráda Budapest felöli oldalán, hogy az egyik gépkocsi a szalagkorlátnak csapódott, míg a másik az árokban állt meg. Mindkét jármű jelentősen összetört.

Többen, köztük egy gyermek is megsérült abban a súlyos balesetben, amelyben két autó ütközött az M6-os autópályán.
Többen, köztük egy gyermek is megsérült a súlyos balesetben, mentőhelikoptert is riasztottak.
Forrás: Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Mentőhelikoptert is riasztottak

​A FEOL megkeresésére az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közölte, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Az M6-os autópálya dunaföldvári helyszínéről három embert, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink földi úton kórházba.

Többen, köztük egy gyermek is megsérült abban a súlyos balesetben, amelyben két autó ütközött az M6-os autópályán.
Az egyik autó a szalagkorlátnak, míg másikuk az árokba csapódott.
Forrás: Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Korábban súlyos motorbaleset is történt

Ahogy arról szeptember végén beszámoltunk, személygépkocsi és motorkerékpár karambolozott az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán. Részletek ITT!

 

 

