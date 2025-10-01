Értük szirénázott a mentő, többen is megsérültek a balesetben

​Ahogy arról a FEOL beszámolt, a karambol olyan súlyos volt az M6-os autópályán, hogy mindkét jármű – a furgon és a személyautó – is az árokba sodródott. A mentők és a tűzoltók is nagy erőkkel vonultak a baleset helyszínére.

Szirénázva rohant a mentő a reggeli balesethez.

Forrás: OMSZ/Illusztráció

Az OMSZ is reagált a balesetre

A műszaki mentést a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók végezték, miközben a mentő munkatársai ellátták a sérülteket. Mint megtudtuk az Országos Mentőszolgálattól, ​a helyszínről két sérültet szállítottak kórházba további vizsgálatok és megfigyelés céljából. Egy 20 év körüli fiatal férfiről, valamint egy 60 év körüli idősebb férfiról van szó.

