1 órája
Értük szirénázott a mentő, többen is megsérültek a balesetben
Összeütközött egy furgon és egy személyautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető szakaszán Iváncsa térségében még reggel. Azóta kiderült, hogy személyi sérüléssel járó baleset történt.
Ahogy arról a FEOL beszámolt, a karambol olyan súlyos volt az M6-os autópályán, hogy mindkét jármű – a furgon és a személyautó – is az árokba sodródott. A mentők és a tűzoltók is nagy erőkkel vonultak a baleset helyszínére.
Az OMSZ is reagált a balesetre
A műszaki mentést a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók végezték, miközben a mentő munkatársai ellátták a sérülteket. Mint megtudtuk az Országos Mentőszolgálattól, a helyszínről két sérültet szállítottak kórházba további vizsgálatok és megfigyelés céljából. Egy 20 év körüli fiatal férfiről, valamint egy 60 év körüli idősebb férfiról van szó.
