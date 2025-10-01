október 1., szerda

Baleset

40 perce

Értük szirénázott a mentő, többen is megsérültek a balesetben

Összeütközött egy furgon és egy személyautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető szakaszán Iváncsa térségében még reggel. Azóta kiderült, hogy személyi sérüléssel járó baleset történt.

Feol.hu

​Ahogy arról a FEOL beszámolt, a karambol olyan súlyos volt az M6-os autópályán, hogy mindkét jármű – a furgon és a személyautó – is az árokba sodródott. A mentők és a tűzoltók is nagy erőkkel vonultak a baleset helyszínére.

Többen is megsérültek M6-os autópálya iváncsai szakaszán történt balesetben. Tűzoltó és mentő is a helyszínre rohant.
Szirénázva rohant a mentő a reggeli balesethez.
Forrás: OMSZ/Illusztráció

Az OMSZ is reagált a balesetre

A műszaki mentést a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók végezték, miközben a mentő munkatársai ellátták a sérülteket.  Mint megtudtuk az Országos Mentőszolgálattól, ​a helyszínről két sérültet szállítottak kórházba további vizsgálatok és megfigyelés céljából. Egy 20 év körüli fiatal férfiről, valamint egy 60 év körüli idősebb férfiról van szó.

Lesújtó adatok, ennyien kapnak súlyos bírságot Fejérben

​Fejér vármegye útjai megdöbbentő képet festenek a közlekedési szabályok betartásáról. A vármegyei rendőrség legfrissebb statisztikája sokkoló számokat mutat.

 

