Reagált az OMSZ

20 perce

Újabb hatalmas baleset, 12 ember volt érintett

Ezúttal egy kisbusz, egy pick-up és egy személyautó szenvedett ráfutásos balesetet az M1-es autópálya bicskei szakaszán, ezúttal a budapesti oldalon.

Feol.hu

Mindössze néhány kilométerre az előző balesettől – amelyben szerencsére senki nem sérült meg – újabb karambol történt. A katasztrófavédelem közölte,  az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalán történt balesetben tizenkét ember volt érintett, hozzájuk mentő érkezett. A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot is.

Fotó: Olvasó
Mi történik? Újabb baleset a bicskei szakaszon.
Fotó: Olvasó

Reagált az OMSZ a balesetre

Szerencsére ezúttal sem történt az anyagi káron kívül nagyobb baj. Az Országos Mentőszolgálat közölte, a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.

 

