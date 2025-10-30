Újabb hatalmas baleset, 12 ember volt érintett

Mindössze néhány kilométerre az előző balesettől – amelyben szerencsére senki nem sérült meg – újabb karambol történt. A katasztrófavédelem közölte, az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalán történt balesetben tizenkét ember volt érintett, hozzájuk mentő érkezett. A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot is.

Mi történik? Újabb baleset a bicskei szakaszon.

Fotó: Olvasó

Reagált az OMSZ a balesetre

Szerencsére ezúttal sem történt az anyagi káron kívül nagyobb baj. Az Országos Mentőszolgálat közölte, a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.