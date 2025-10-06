Nagy a baj: lezárták a 6-os főutat, mentőhelikoptert is riasztottak

A vármegyei katasztrófavédelem arról számolt be, hogy eddig ismeretlen okból lesodródott az úttestről és fának csapódott egy személyautó a 6-os főút kisapostagi szakaszán. A sofőrt – akihez mentőhelikoptert is riasztani kellett – a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a baleset helyszínén. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot is, amint reagálnak megkeresésünkre közölni fogjuk.

Mentőhelikopter sietett a baleset sérültjéhez.

Fotó: OMSZ/Illusztráció

Óvatosan az utakon, több baleset is történt a napokban

Számos figyelmet érdemlő, olykor megrázó esemény is történt a térségünkben. Miközben toplistás bűnözőket üldöz a rendőrség, sajnos súlyos balesetekből is kijutott.