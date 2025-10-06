1 órája
Nagy a baj: lezárták a 6-os főutat, mentőhelikoptert is riasztottak
Életveszélyes sérülthöz szállt le a mentőhelikopter hétfő délután, ami miatt 6-os főút érintett szakaszát lezárták. A Kisapostag közvetlen közelében történt balesetben a tűzoltóknak kellett kiszabadítani az autó roncsai közül a sofőrt.
A vármegyei katasztrófavédelem arról számolt be, hogy eddig ismeretlen okból lesodródott az úttestről és fának csapódott egy személyautó a 6-os főút kisapostagi szakaszán. A sofőrt – akihez mentőhelikoptert is riasztani kellett – a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a baleset helyszínén. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot is, amint reagálnak megkeresésünkre közölni fogjuk.
