Baleset

1 órája

Nagy a baj: lezárták a 6-os főutat, mentőhelikoptert is riasztottak

Életveszélyes sérülthöz szállt le a mentőhelikopter hétfő délután, ami miatt 6-os főút érintett szakaszát lezárták. A Kisapostag közvetlen közelében történt balesetben a tűzoltóknak kellett kiszabadítani az autó roncsai közül a sofőrt.

Feol.hu

A vármegyei katasztrófavédelem arról számolt be, hogy eddig ismeretlen okból lesodródott az úttestről és fának csapódott egy személyautó a 6-os főút kisapostagi szakaszán. A sofőrt – akihez mentőhelikoptert is riasztani kellett – a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a baleset helyszínén. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot is, amint reagálnak megkeresésünkre közölni fogjuk.

Életveszélyes sérülthöz szállt le a mentőhelikopter hétfő délután, miközben a tűzoltók a baleset helyszínén feszítővágó segítségével szabadították ki a sofőrt.
Mentőhelikopter sietett a baleset sérültjéhez.
Fotó: OMSZ/Illusztráció

Óvatosan az utakon, több baleset is történt a napokban

Számos figyelmet érdemlő, olykor megrázó esemény is történt a térségünkben. Miközben toplistás bűnözőket üldöz a rendőrség, sajnos súlyos balesetekből is kijutott.

 

