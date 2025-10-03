Közlekedés
1 órája
Bizarr baleset: fejtetőre állt autó a 81-esen
Eddig ismeretlen okból letért az úttestről és tetejével az árokba borult egy személygépkocsi Mór külterületén. A baleset helyszínére érkező tűzoltók jelenleg a műszaki mentést végzik.
A katasztrófavédelem tájékoztatott, hogy a 81-es főút Mór környéki szakaszán, a 22-es és 23-es kilométerkő közötti balesethez mentőegységet is riasztottak. A mentés idejére a forgalom félpályán halad, forgalomkorlátozás van érvényben. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak megkeresésünkre, közöli fogjuk.
