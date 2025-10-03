október 3., péntek

Közlekedés

1 órája

Bizarr baleset: fejtetőre állt autó a 81-esen

Címkék#autó#baleset#Mór#mentő#katasztrófavédelem

Eddig ismeretlen okból letért az úttestről és tetejével az árokba borult egy személygépkocsi Mór külterületén. A baleset helyszínére érkező tűzoltók jelenleg a műszaki mentést végzik.

Feol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatott, hogy a 81-es főút Mór környéki szakaszán, a 22-es és 23-es kilométerkő közötti balesethez mentőegységet is riasztottak. A mentés idejére a forgalom félpályán halad, forgalomkorlátozás van érvényben. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak megkeresésünkre, közöli fogjuk.

Szirénázva érkeztek a hatóságok a balesethez! Eddig ismeretlen okból letért az úttestről és tetejével az árokba borult egy személygépkocsi Mór külterületén.
Baleset (illusztráció): Lesodródott az útról, majd az árokba hajtott egy autó
Fotó: MW/Illusztráció

 

 

