1 órája
Pályazár az M7-esen, mentőhelikoptert riasztottak! (frissítve)
Közlekedők figyelem! Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tárnok térségében hatalmas baleset történt, pályazár van érvényben!
A beérkező információk szerint a rendőrség megállította a forgalmat, miközben több mentőegység is a baleset helyszínre sietett. A katasztrófavédelem arról adott ki tájékoztatást, hogy egy autó szalagkorlátnak hajtott az M7-es sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 25-ös kilométernél. A baleset következtében az egyik utas beszorult a kocsiba, őt az érdi hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből. A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett. Az autópálya érintett szakaszát egy időre lezárták. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, közölni fogjuk!
Frissítés: Feloldották a pályazárat korábbi baleset miatt
Az MKIF tájékoztatott, hogy megindulhatott a forgalom, ám a torlódás több kilométeres jelenleg.