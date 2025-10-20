Pályazár az M7-esen, mentőhelikoptert riasztottak! (frissítve)

A beérkező információk szerint a rendőrség megállította a forgalmat, miközben több mentőegység is a baleset helyszínre sietett. A katasztrófavédelem arról adott ki tájékoztatást, hogy egy autó szalagkorlátnak hajtott az M7-es sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 25-ös kilométernél. A baleset következtében az egyik utas beszorult a kocsiba, őt az érdi hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből. A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett. Az autópálya érintett szakaszát egy időre lezárták. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, közölni fogjuk!

Mentőhelikopter sietett a baleset sérültjeihez.

Fotó: OMSZ/Illusztráció

Frissítés: Feloldották a pályazárat korábbi baleset miatt

Az MKIF tájékoztatott, hogy megindulhatott a forgalom, ám a torlódás több kilométeres jelenleg.