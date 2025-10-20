október 20., hétfő

Mi történt?

1 órája

Pályazár az M7-esen, mentőhelikoptert riasztottak! (frissítve)

Címkék#Budapest#szalagkorlát#m7-es autópálya#baleset#pályazár#mentő#katasztrófavédelem

Közlekedők figyelem! Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tárnok térségében hatalmas baleset történt, pályazár van érvényben!

Feol.hu

A beérkező információk szerint a rendőrség megállította a forgalmat, miközben több mentőegység is a baleset helyszínre sietett. A katasztrófavédelem arról adott ki tájékoztatást, hogy egy autó szalagkorlátnak hajtott az M7-es sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 25-ös kilométernél. A baleset következtében az egyik utas beszorult a kocsiba, őt az érdi hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből. A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett. Az autópálya érintett szakaszát egy időre lezárták. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, közölni fogjuk!

Drámai pillanatok! Feszítővágóra is szükség volt a balesetnél, a roncsok közé szorult az egyik utas az M7-esen.
Mentőhelikopter sietett a baleset sérültjeihez.
Fotó: OMSZ/Illusztráció

Frissítés: Feloldották a pályazárat  korábbi baleset miatt

Az MKIF tájékoztatott, hogy megindulhatott a forgalom, ám a torlódás több kilométeres jelenleg.

 

