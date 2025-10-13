október 13., hétfő

Araszoló kocsisor

1 órája

Gigadugó az M7-esen kamionbaleset miatt (helyszíni fotó)

Araszoló kocsisor a sztráda Székesfehérvár felőli oldalán. A balesetben egy kamion és egy személyautó ütközött össze.

Kecskés Zoltán
Gigadugó az M7-esen kamionbaleset miatt (helyszíni fotó)

Fotó: Kecskés Zoltán / Fejér Megyei Hírlap

Az M7-es autópálya 44-es kilométerszelvényénél, Velence térségében történt balesethez a székesfehérvári hivatásos és a pázmándi tűzoltókat riasztották. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a sztráda mindkét oldalán egy-egy sávon halad a forgalom. 

baleset
Kamionbaleset az autópályán.
Fotó: Kecskés Zoltán / Fejér Megyei Hírlap

Kerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak közölni fogjuk.

 

