1 órája
Itt vannak a helyszíni fotók az M7-es balesetről (galéria) - frissítve
Szalagkorlátnak ütközött délután egy autó az M7-es autópályán, Tárnok közelében. A megyehatárnál történt balesetben az egyik utas beszorult a kocsiba, őt a tűzoltók szabadították ki a roncsból.
Hatalmas volt a torlódás a baleset és a bámészkodók miatt.
Fotó: Olvasó
A mentési munkálatok idejére az M7-es autópálya érintett szakaszát (Budapest felőli oldal) a rendőrség munkatársai lezárták, a baleset helyszínére mentőautó és mentőhelikopter is érkezett. Cikkünk megjelenéséig még az Országos Mentőszolgálattól nem kaptunk választ a sérültek állapotáról.
Egy olvasónk több fotót is küldött a balesetről, amelyeken jól látszik a hatalmas torlódás is.
(Galéria a képre kattintva)
Baleset miatt lezárták az M7-es autópályátFotók: Olvasó
Reagált az OMSZ a balesetre
A helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 80 év körüli nőt súlyos sérülésekkel földi úton, míg egy 70 év körüli férfit szintén súlyos sérülésekkel légi úton szállítottak kórházba.