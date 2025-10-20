október 20., hétfő

Pályazár volt érvényben

1 órája

Itt vannak a helyszíni fotók az M7-es balesetről (galéria) - frissítve

Címkék#szalagkorlát#M7-es autópálya#Országos Mentőszolgálat#rendőrség#baleset#galéria#mentés

Szalagkorlátnak ütközött délután egy autó az M7-es autópályán, Tárnok közelében. A megyehatárnál történt balesetben az egyik utas beszorult a kocsiba, őt a tűzoltók szabadították ki a roncsból.

Feol.hu
Hatalmas volt a torlódás a baleset és a bámészkodók miatt.

Fotó: Olvasó

A mentési munkálatok idejére az M7-es autópálya érintett szakaszát (Budapest felőli oldal) a rendőrség munkatársai lezárták, a baleset helyszínére mentőautó és mentőhelikopter is érkezett. Cikkünk megjelenéséig még az Országos Mentőszolgálattól nem kaptunk választ a sérültek állapotáról. 

Drámai pillanatok! Feszítővágóra is szükség volt a balesetnél, a roncsok közé szorult az egyik utas az M7-esen.
Illusztráció: Mentőhelikopter sietett a baleset sérültjeihez.
Fotó: OMSZ/Illusztráció

Egy olvasónk több fotót is küldött a balesetről, amelyeken jól látszik a hatalmas torlódás is.

(Galéria a képre kattintva)

Baleset miatt lezárták az M7-es autópályát

Fotók: Olvasó

Reagált az OMSZ a balesetre

A helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 80 év körüli nőt súlyos sérülésekkel földi úton, míg egy 70 év körüli férfit szintén súlyos sérülésekkel légi úton szállítottak kórházba.

 

