Itt vannak a helyszíni fotók az M7-es balesetről (galéria) - frissítve

A mentési munkálatok idejére az M7-es autópálya érintett szakaszát (Budapest felőli oldal) a rendőrség munkatársai lezárták, a baleset helyszínére mentőautó és mentőhelikopter is érkezett. Cikkünk megjelenéséig még az Országos Mentőszolgálattól nem kaptunk választ a sérültek állapotáról.

Illusztráció: Mentőhelikopter sietett a baleset sérültjeihez.

Fotó: OMSZ/Illusztráció

Egy olvasónk több fotót is küldött a balesetről, amelyeken jól látszik a hatalmas torlódás is.

(Galéria a képre kattintva)