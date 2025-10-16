október 16., csütörtök

Baleset

2 órája

Megrázó képkockák és szirénázó autók a sztrádán (videó)

Szinte még el sem indult a nap, máris volt ok a lezárásra. Baleset miatt már hajnalban az M1-es megbénult, miközben az MKIF videóval hívja fel a figyelmet a terelések életveszélyére.

Feol.hu

​Az M1-es autópálya bicskei szakaszán – ahol egy nyerges vontató és egy kisteherautó ütközött össze –, mint az Országos Mentőszolgálattól megtudtuk, egy 60 év körüli férfi szerencsésen megúszta, könnyebb sérülésekkel került kórházba. Fontos megjegyezni, hogy ​a balesetek sajnos mindennaposak az ország egyik legveszélyesebb sztrádáján, és sajnos az ország más részein is. Az MKIF közlése szerint hiába a figyelmeztetések, a közlekedők nem tartják be az alapvető szabályokat a tereléseknél, ezzel komoly veszélynek téve ki az ott dolgozókat.

Mi történik? Már hajnalban baleset miatt az M1-es megbénult, miközben az MKIF videóval hívja fel a figyelmet a terelések életveszélyére.
Brutális csattanás az autópályán, életet mentett a TMA-k a balesetnél.
Fotó: MKIF

Sokkoló felvételek a balesetekről

​A helyzet súlyosságát érzékeltetendő, az MKIF megrázó videót tett közzé, amelyből kiderül: mindössze két hét alatt hatszor hajtottak neki a munkát végző autóknak, az ütközéselnyelőknek. Volt példa arra is, hogy egy személyautó az M4-esen, egy kamion pedig az M3-ason ütközött a munkavégzést biztosító járműnek.

 

