Reggeli baleset: lezárás és dugó a sztrádán

Nem indult jól a reggel... Már kora reggel utoléréses baleset történt az M1-es autópálya bicskei szakaszán. Információink szerint mentő is érkezett a helyszínre.

Az MKIF arról számolt be, hogy a dugó meghaladta az 5 km-t, miközben a balesethez a bicskei önkormányzati tűzoltókat riasztották, miután összeütközött egy nyerges vontató és egy kisteherautó az M1-es autópálya érintett szakaszán. Az esetről a katasztrófavédelem is beszámolt. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, közölni fogjuk. Úgy tudjuk, a forgalmi sávot lezárták a mentés idejére.

Már kora reggel utoléréses baleset történt az M1-es autópályán, lezárásra is szükség volt.
Fotó: Illusztráció - Pixabay

 

 

