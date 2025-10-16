Reggeli baleset: lezárás és dugó a sztrádán

Az MKIF arról számolt be, hogy a dugó meghaladta az 5 km-t, miközben a balesethez a bicskei önkormányzati tűzoltókat riasztották, miután összeütközött egy nyerges vontató és egy kisteherautó az M1-es autópálya érintett szakaszán. Az esetről a katasztrófavédelem is beszámolt. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, közölni fogjuk. Úgy tudjuk, a forgalmi sávot lezárták a mentés idejére.

Már kora reggel utoléréses baleset történt az M1-es autópályán, lezárásra is szükség volt.

Fotó: Illusztráció - Pixabay