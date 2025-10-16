Közlekedés
3 órája
Reggeli baleset: lezárás és dugó a sztrádán
Nem indult jól a reggel... Már kora reggel utoléréses baleset történt az M1-es autópálya bicskei szakaszán. Információink szerint mentő is érkezett a helyszínre.
Az MKIF arról számolt be, hogy a dugó meghaladta az 5 km-t, miközben a balesethez a bicskei önkormányzati tűzoltókat riasztották, miután összeütközött egy nyerges vontató és egy kisteherautó az M1-es autópálya érintett szakaszán. Az esetről a katasztrófavédelem is beszámolt. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, közölni fogjuk. Úgy tudjuk, a forgalmi sávot lezárták a mentés idejére.
19 órája
Embert gázolt a vonat, pótlóbusz segíti a közlekedést
2025.10.14. 14:00
Ez sokkoló: Ezért hal meg annyi ember az utakon! (videó)
2025.10.13. 07:44
Drámai pillanatok az autópályán: Feszítővágóval szabadítottak ki egy utast (frissítve)
