1 órája
Mi történt? Tömegkarambol az autópályán is, hatalmas a dugó (frissítés)
Egymásba hajtott négy autó az M1-es autópálya bicskei szakaszán. A balesethez több tűzoltóegységet is riasztottak, sérültekről eddig nem érkezett hír.
Az M1-es sztráda Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 36-37-es kilométer között történt baleset. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a helyszínre a bicskei városi önkormányzati és a törökbálinti hivatásos tűzoltók vonultak. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
Baleseti helyszínelés zajlik, de megindult a forgalom
Az MKIF közölte, hogy 1 sávon megindult a forgalom az M1-es autópályán a 35-ös km-nél Hegyeshalom irányába, a rendőrség baleseti helyszínelést tart, a külső sávon továbbra is zajlik. A torlódás, a dugó 6 km. Írtunk a mentőnek is a sérültekkel kapcsolatban.
Szörnyű estébe torkollt az utazás
Alig néhány napja volt itt hatalmas baleset, akkor 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztani kellett a Győr felé vezető oldalra Bicske térségében.
Frissítés: A helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani!