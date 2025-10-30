Mi történt? Tömegkarambol az autópályán is, hatalmas a dugó (frissítés)

Az M1-es sztráda Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 36-37-es kilométer között történt baleset. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a helyszínre a bicskei városi önkormányzati és a törökbálinti hivatásos tűzoltók vonultak. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

A baleseti helyszínelés tart.

Fotó: Police.hu/Illusztráció

Baleseti helyszínelés zajlik, de megindult a forgalom

Az MKIF közölte, hogy 1 sávon megindult a forgalom az M1-es autópályán a 35-ös km-nél Hegyeshalom irányába, a rendőrség baleseti helyszínelést tart, a külső sávon továbbra is zajlik. A torlódás, a dugó 6 km. Írtunk a mentőnek is a sérültekkel kapcsolatban.

Szörnyű estébe torkollt az utazás

Alig néhány napja volt itt hatalmas baleset, akkor 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztani kellett a Győr felé vezető oldalra Bicske térségében.



Frissítés: A helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani!