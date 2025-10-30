október 30., csütörtök

Alfonz névnap

19°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Mi történt? Tömegkarambol az autópályán is, hatalmas a dugó (frissítés)

Címkék#MKIF#rendőrség#tömegkarambol#katasztrófavédelem#M1-es autópálya

Egymásba hajtott négy autó az M1-es autópálya bicskei szakaszán. A balesethez több tűzoltóegységet is riasztottak, sérültekről eddig nem érkezett hír.

Feol.hu

Az M1-es sztráda Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 36-37-es kilométer között történt baleset. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a helyszínre a bicskei városi önkormányzati és a törökbálinti hivatásos tűzoltók vonultak. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

Egymásba hajtott négy autó az M1-es autópálya bicskei szakaszán. A balesethez több egység is érkezett.
A baleseti helyszínelés tart.
Fotó: Police.hu/Illusztráció

Baleseti helyszínelés zajlik, de megindult a forgalom

Az MKIF közölte, hogy 1 sávon megindult a forgalom az M1-es autópályán a 35-ös km-nél Hegyeshalom irányába, a rendőrség baleseti helyszínelést tart, a külső sávon továbbra is zajlik. A torlódás, a dugó 6 km. Írtunk a mentőnek is a sérültekkel kapcsolatban.

Szörnyű estébe torkollt az utazás

Alig néhány napja volt itt hatalmas baleset, akkor 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztani kellett a Győr felé vezető oldalra Bicske térségében.
 

Frissítés: A helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu