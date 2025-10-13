53 perce
Drámai pillanatok az autópályán: Feszítővágóval szabadítottak ki egy utast
Nem indult jó a reggel... Súlyos közúti baleset történt hétfőn reggel az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, Bicske térségében, a 36-os kilométerszelvénynél. A balesetben három gépkocsi érintett.
Az M1-es baleset helyszínére riasztott bicskei önkormányzati tűzoltók azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, mivel az egyik érintett jármű utasa beszorult, a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki őt a roncsból. A baleset következtében a helyszínre érkeztek a mentők is. A sérültek állapotáról egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás, felkerestük az Országos Mentőszolgálatot.
