Baleset

53 perce

Drámai pillanatok az autópályán: Feszítővágóval szabadítottak ki egy utast

Címkék#baleset#Bicske#mentő#katasztrófavédelem#M1-es autópálya

Nem indult jó a reggel... Súlyos közúti baleset történt hétfőn reggel az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, Bicske térségében, a 36-os kilométerszelvénynél. A balesetben három gépkocsi érintett.

Feol.hu

​Az M1-es baleset helyszínére riasztott bicskei önkormányzati tűzoltók azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, mivel az egyik érintett jármű utasa beszorult, a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki őt a roncsból. A baleset következtében a helyszínre érkeztek a mentők is. A sérültek állapotáról egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás, felkerestük az Országos Mentőszolgálatot.

Drámai pillanatok az M1-es autópálya Bicske szakaszán történt balesetnél.
Fotó: Katvéd/Illusztráció

Vigyázzunk, több baleset is történt

Az elmúlt napok súlyos balesetei és tragédiái ismét rávilágítanak az élet törékenységére. A hatóságok mindent megtettek, de volt, akit már nem láthattak viszont a szeretteik. Sokkoló részletek az elmúlt hét kék híreiből.


 

