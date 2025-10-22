Hármas karambol lassítja a forgalmat az M7-esen

Egymásnak ütközött három személygépkocsi az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán még 19 óra környékén, a 17-es kilométernél, Érd környékén. A baleset, bár korábban történt, még mindig nyomot hagy: olvasói visszajelzések alapján 20.45 óra körül is torlódás volt tapasztalható az ominózus szakaszon.

Baleset nehezíti a közlekedést az autópályán

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Egyes kommentelők szerint, aki Érd-észak felé kerül, lassan menjen, a kanyar után már torlódik a forgalom. A körforgalom után nem sokkal pedig Törökbálint felé ugyancsak balesetet jelez a Waze. Mások leírása alapján a bicskei lehajtótól mindkét sáv beállt az M1-esen Budapest felé.

A baleset körülményei

A járművekben összesen négy ember utazott. A balesetnél a törökbálinti hivatásos tűzoltók végzik, végezték a műszaki mentést – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. Az érintett pályaszakaszon lassabb haladásra, forgalomkorlátozásra kell számítani.