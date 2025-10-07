Halálos ütközés a főúton: szinte semmi nem maradt az autóból – fotók

Hiába volt ott azonnal helyben a segítség – mentőautó és mentőhelikopter is érkezett –, a 30 éves fiatalember életét már nem tudták megmenteni. Az Országos Mentőszolgálat a FEOL kérdésére elmondta, többször is megpróbálták újraéleszteni a férfit, de hiába. Tragédiába fulladt a 6-os főúton történt horrorbaleset Kisapostag térségében.

A becsapódás akkora volt, hogy szinte semmi nem maradt az autóból, ripityára tört a balesetben.

Fotó: dunaújvárosi hivatásos tűzoltó-parancsnokság

Baleset: Mi történhetett?

Egyelőre annyit tudni, hogy hétfőn valamivel 15 óra után lesodródott az úttestről és nagy sebességgel a fának csapódott a jármű. A roncsok közé szorult autó sofőrjét a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsok közül. Mint később kiderült, halálos baleset történt, a rendőrség utat is lezárta,

