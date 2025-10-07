2 órája
Halálos ütközés a főúton: szinte semmi nem maradt az autóból – fotók
Dráma az utakon. Fotókon a hétfő délutáni horrorbaleset, amely az egész környéket megrázta. A balesetben egy fiatalember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.
Hiába volt ott azonnal helyben a segítség – mentőautó és mentőhelikopter is érkezett –, a 30 éves fiatalember életét már nem tudták megmenteni. Az Országos Mentőszolgálat a FEOL kérdésére elmondta, többször is megpróbálták újraéleszteni a férfit, de hiába. Tragédiába fulladt a 6-os főúton történt horrorbaleset Kisapostag térségében.
Baleset: Mi történhetett?
Egyelőre annyit tudni, hogy hétfőn valamivel 15 óra után lesodródott az úttestről és nagy sebességgel a fának csapódott a jármű. A roncsok közé szorult autó sofőrjét a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsok közül. Mint később kiderült, halálos baleset történt, a rendőrség utat is lezárta,
Fotók: dunaújvárosi hivatásos tűzoltó-parancsnokság, duol.hu
Múlt héten is volt ok az ijedtségre
Ahogy arról társlapunk, a duol.hu is beszámolt, „ez már nem az első súlyos baleset a térségben." Múlthét szerdán az M6-os autópálya dunaföldvári szakaszán ráfutásos baleset történt, melynek következtében az egyik gépkocsi a szalagkorlátnak csapódott, míg a másik az árokban állt meg. A helyszínről három embert, köztük egy gyermeket kellett kórházba szállítani.
