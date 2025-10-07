október 7., kedd

Tragédia

2 órája

Halálos ütközés a főúton: szinte semmi nem maradt az autóból – fotók

Címkék#Dunaföldvár#Kisapostag#tűzoltó#6-os főút#rendőrség#autópálya#mentő#halálos baleset

Dráma az utakon. Fotókon a hétfő délutáni horrorbaleset, amely az egész környéket megrázta. A balesetben egy fiatalember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

Feol.hu

Hiába volt ott azonnal helyben a segítség – mentőautó és mentőhelikopter is érkezett –, a 30 éves fiatalember életét már nem tudták megmenteni. Az Országos Mentőszolgálat a FEOL kérdésére elmondta, többször is megpróbálták újraéleszteni a férfit, de hiába. Tragédiába fulladt a 6-os főúton történt horrorbaleset Kisapostag térségében.

A becsapódás akkora volt, hogy szinte semmi nem maradt az autóból, ripityára tört a balesetben. A képek sokkolóak, egy fiatalember meghalt.
A becsapódás akkora volt, hogy szinte semmi nem maradt az autóból, ripityára tört a balesetben.
Fotó: dunaújvárosi hivatásos tűzoltó-parancsnokság

Baleset: Mi történhetett?

Egyelőre annyit tudni, hogy hétfőn valamivel 15 óra után lesodródott az úttestről és nagy sebességgel a fának csapódott a jármű. A roncsok közé szorult autó sofőrjét a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsok közül. Mint később kiderült, halálos baleset történt, a rendőrség utat is lezárta,

(Galéria a képre kattintva!)

Horrorbaleset Kisapostagnál

Fotók: dunaújvárosi hivatásos tűzoltó-parancsnokság, duol.hu

Múlt héten is volt ok az ijedtségre

Ahogy arról társlapunk, a duol.hu is beszámolt, „ez már nem az első súlyos baleset a térségben." Múlthét szerdán az M6-os autópálya dunaföldvári szakaszán ráfutásos baleset történt, melynek következtében  az egyik gépkocsi a szalagkorlátnak csapódott, míg a másik az árokban állt meg. A helyszínről három embert, köztük egy gyermeket kellett kórházba szállítani.

Megrázó események tömkelege

Számos figyelmet érdemlő, olykor megrázó esemény is történt a napokban a szörnyű balesetektől kezdve a körözött bűnözőkig. Mutatjuk a részleteket!

 

