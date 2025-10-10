39 perce
Bizarr baleset: Daru ütközött a hídnak az autópályán (helyszíni fotó, videó)
Csütörtökön délután történt az incidens az M1-es autópálya 56-os kilométerénél, a tatai szakaszon. Egy darus jármű ismeretlen okból nekiütközött a hídtestnek, a baleset pedig azonnali károkat okozott a szerkezetben. Az MKIF egész éjszaka dolgozott.
A helyreállítási munkálatokat az MKIF munkatársai a csütörtök délutáni az M1-es autópálya érintett szakaszának lezárását követően azonnal megkezdték, éjszaka folyamatosan dolgoztak a daru által károsodott hídszerkezet biztonságossá tételén. Az MKIF péntek reggeli Facebook-oldalán közölte a reggeli órákra befejezték a baleset miatt okozott helyreállítási munkálatokat, így a forgalomkorlátozást feloldották. Hoztunk egy videót az éjszakai munkáról, megtekintésért KATTINTS IDE videóért!