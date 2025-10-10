Bizarr baleset: Daru ütközött a hídnak az autópályán (helyszíni fotó, videó)

​A helyreállítási munkálatokat az MKIF munkatársai a csütörtök délutáni az M1-es autópálya érintett szakaszának lezárását követően azonnal megkezdték, éjszaka folyamatosan dolgoztak a daru által károsodott hídszerkezet biztonságossá tételén. Az MKIF péntek reggeli Facebook-oldalán közölte a reggeli órákra befejezték a baleset miatt okozott helyreállítási munkálatokat, így a forgalomkorlátozást feloldották. Hoztunk egy videót az éjszakai munkáról, megtekintésért KATTINTS IDE videóért!

Éjszakai munka az M1-es autópályán baleset miatt

Fotó: MKIF