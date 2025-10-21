1 órája
Baleset rázta meg az éjszakát, lezárták a főutat
Miközben drámai események zajlottak a százhalombattai MOL finomítónál, néhány kilométerrel odébb a vidéki városban főútját le kellett zárni. A balesetben két autó volt érintett, mentő is érkezett.
A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy Martonvásáron, a Budai úton. A 7-es főút belterületi szakaszán, a 32-es kilométernél történt balesethez a helyi önkéntes tűzoltók vonultak. Az autókban összesen öten utaztak.
Reagált az OMSZ a balesetre
Az autókban összesen öten utaztak, de szerencsére nem történt nagyobb baj. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta a FEOL-t, hogy a helyszínről egy 30 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársak kórházba.
Mindeközben egy drámai videó is megjelent a százhalombattai MOL finomítónál történt tűzesetről.
Drámai videó: így tombolt a tűz a százhalombattai olajfinomítóban