Reagált az OMSZ

1 órája

Baleset rázta meg az éjszakát, lezárták a főutat

Miközben drámai események zajlottak a százhalombattai MOL finomítónál, néhány kilométerrel odébb a vidéki városban főútját le kellett zárni. A balesetben két autó volt érintett, mentő is érkezett.

Feol.hu

A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy Martonvásáron, a Budai úton. A 7-es főút belterületi szakaszán, a 32-es kilométernél történt balesethez a helyi önkéntes tűzoltók vonultak. Az autókban összesen öten utaztak.

Miközben drámai események zajlottak a százhalombattai MOL finomítónál, néhány kilométerrel odébb a vidéki városban főútját le kellett zárni baleset miatt.
Útlezárás a 7-es főút belterületi szakaszán Martonvásáron, baleset miatt.
Forrás: Forum Martini Polgárőr Egyesület

Reagált az OMSZ a balesetre

Az autókban összesen öten utaztak, de szerencsére nem történt nagyobb baj. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta a FEOL-t, hogy a helyszínről egy 30 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársak kórházba.

Mindeközben egy drámai videó is megjelent a százhalombattai MOL finomítónál történt tűzesetről.

 

