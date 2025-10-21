Baleset rázta meg az éjszakát, lezárták a főutat

A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy Martonvásáron, a Budai úton. A 7-es főút belterületi szakaszán, a 32-es kilométernél történt balesethez a helyi önkéntes tűzoltók vonultak. Az autókban összesen öten utaztak.

Útlezárás a 7-es főút belterületi szakaszán Martonvásáron, baleset miatt.

Forrás: Forum Martini Polgárőr Egyesület

Reagált az OMSZ a balesetre

Az autókban összesen öten utaztak, de szerencsére nem történt nagyobb baj. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta a FEOL-t, hogy a helyszínről egy 30 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársak kórházba.

