Baleset

1 órája

A Fertő-tóba gurult egy autó, a tűzoltók mentették ki

Szerencsésen végződött egy ijesztő baleset a Fertő-tónál: a vízbe gurult és félig elmerült egy személyautó Sopron közelében.

Feol.hu

A jármű sofőrjét a helyszínen tartózkodók még időben kimentették, így személyi sérülés nem történt. A soproni hivatásos, valamint a fertőrákosi önkéntes tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és csörlő, illetve emelő segítségével a partra vontatták a vízbe gurult autót – számolt be róla a vaol.hu a Katasztrófavédelem tájékoztatása alapján.

Budapest,,Hungary,-,Aug,8,,2023:,Hungarian,Red,Fire,Truck
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

A hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a balesetet. A Katasztrófavédelem arra figyelmeztet: a vízparton parkolva mindig ügyelni kell a kézifék behúzására és a jármű megfelelő rögzítésére, hiszen néhány másodperc figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
