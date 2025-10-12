1 órája
A Fertő-tóba gurult egy autó, a tűzoltók mentették ki
Szerencsésen végződött egy ijesztő baleset a Fertő-tónál: a vízbe gurult és félig elmerült egy személyautó Sopron közelében.
A jármű sofőrjét a helyszínen tartózkodók még időben kimentették, így személyi sérülés nem történt. A soproni hivatásos, valamint a fertőrákosi önkéntes tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és csörlő, illetve emelő segítségével a partra vontatták a vízbe gurult autót – számolt be róla a vaol.hu a Katasztrófavédelem tájékoztatása alapján.
A hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a balesetet. A Katasztrófavédelem arra figyelmeztet: a vízparton parkolva mindig ügyelni kell a kézifék behúzására és a jármű megfelelő rögzítésére, hiszen néhány másodperc figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat.
