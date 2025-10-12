A Fertő-tóba gurult egy autó, a tűzoltók mentették ki

A jármű sofőrjét a helyszínen tartózkodók még időben kimentették, így személyi sérülés nem történt. A soproni hivatásos, valamint a fertőrákosi önkéntes tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és csörlő, illetve emelő segítségével a partra vontatták a vízbe gurult autót – számolt be róla a vaol.hu a Katasztrófavédelem tájékoztatása alapján.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a balesetet. A Katasztrófavédelem arra figyelmeztet: a vízparton parkolva mindig ügyelni kell a kézifék behúzására és a jármű megfelelő rögzítésére, hiszen néhány másodperc figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat.