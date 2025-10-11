október 11., szombat

Brigitta névnap

17°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videón a meghökkentő eset

36 perce

Nem mindennapi jelenet a benzinkúton – a kocsi egyenesen a shopban kötött ki (videó)

Címkék#autó#baleset#rendőrség#figyelem

Furcsa és szerencsére sérülésmentes balesetről számolt be a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán. A rendőrség egy videót is megosztott, amelyen jól látható, ahogy egy autós a benzinkúton hátulról nekiütközik egy másik járműnek – a meglökött kocsi pedig szó szerint begurul a shop üvegajtaján keresztül az épületbe.

Feol.hu
Nem mindennapi jelenet a benzinkúton – a kocsi egyenesen a shopban kötött ki (videó)

Forrás: Pest vármegyei rendőrség

A rendőrség humorral fűszerezett posztban hívta fel a figyelmet a figyelmes közlekedés fontosságára:

Egy autós az egyik Pest vármegyei benzinkúton úgy döntött, hogy nem csak tankol, de a shopot is ‘bejárja’ – igaz, kicsit másképp, mint azt megszokhattuk. Hátulról nekiütközött egy autónak, és azt az üvegen keresztül betolta a shop részbe. 🫣 Javasoljuk, hogy Ti a shopot inkább az ajtón keresztül közelítsétek meg! Vigyázzatok magatokra és egymásra az utakon!☝

A felvétel tanúsága szerint a baleset inkább a figyelmetlenség, mintsem a szándékos rongálás eredménye volt, ám a látványos eset így is jól példázza, mennyire fontos az odafigyelés még a parkolóban is.

A hatóság hangsúlyozza: az ilyen helyzetek elkerülhetők lennének, ha a járművezetők minden körülmények között körültekintően járnának el – még akkor is, ha csak egy gyors tankolásra vagy kávéra állnak meg.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu