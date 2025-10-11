36 perce
Nem mindennapi jelenet a benzinkúton – a kocsi egyenesen a shopban kötött ki (videó)
Furcsa és szerencsére sérülésmentes balesetről számolt be a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán. A rendőrség egy videót is megosztott, amelyen jól látható, ahogy egy autós a benzinkúton hátulról nekiütközik egy másik járműnek – a meglökött kocsi pedig szó szerint begurul a shop üvegajtaján keresztül az épületbe.
Forrás: Pest vármegyei rendőrség
A rendőrség humorral fűszerezett posztban hívta fel a figyelmet a figyelmes közlekedés fontosságára:
Egy autós az egyik Pest vármegyei benzinkúton úgy döntött, hogy nem csak tankol, de a shopot is ‘bejárja’ – igaz, kicsit másképp, mint azt megszokhattuk. Hátulról nekiütközött egy autónak, és azt az üvegen keresztül betolta a shop részbe. 🫣 Javasoljuk, hogy Ti a shopot inkább az ajtón keresztül közelítsétek meg! Vigyázzatok magatokra és egymásra az utakon!☝
A felvétel tanúsága szerint a baleset inkább a figyelmetlenség, mintsem a szándékos rongálás eredménye volt, ám a látványos eset így is jól példázza, mennyire fontos az odafigyelés még a parkolóban is.
A hatóság hangsúlyozza: az ilyen helyzetek elkerülhetők lennének, ha a járművezetők minden körülmények között körültekintően járnának el – még akkor is, ha csak egy gyors tankolásra vagy kávéra állnak meg.