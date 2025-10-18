2 órája
Pofátlan autótolvaj: nem hiszed el, mit csinált a benzinkúton!
Hogy mik vannak! Elképesztő szemtelenséggel csapott le egy 22 éves dunaegyházi férfi Dunaújvárosban: pár nap alatt, két autót is lopott, ráadásul nem is akárhogyan, a rendőrség azonban elkapta a pofátlan autótolvajt.
Illusztráció: Döbbenet a kúton! A legszemtelenebb autótolvaj, akit Fejérben láttak!
Fotó: Illusztráció/police.hu
A rendőrség tájékoztatása szerint először egy, a javítás után kulccsal őrizetlenül hagyott Opel személygépkocsival hajtott el. Miután azonban balesetezett, vitte, ami mozdítható: levágta a kipufogórendszert és eltűnt a helyszínről. Két napra rá a férfi még merészebb húzásra szánta el magát egy dunaújvárosi benzinkúton: tankolást követően a fizetés idejéig őrizetlenül hagyott Toyota esett „áldozatul". Az autótolvajt a rendőrség nagy erőkkel kereste.
Beismerte tettét az autótolvaj
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai azonosították és elfogták a 22 éves tolvajt, aki kihallgatásán beismerte a bűncselekményeket. A hatóság kezdeményezi letartóztatását. A rendőrség nyomatékosan felhívja a figyelmet ismét: soha ne hagyjon kulcsot a kocsiban!
