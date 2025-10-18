október 18., szombat

Ne hagyj kulcsot az autóban!

2 órája

Pofátlan autótolvaj: nem hiszed el, mit csinált a benzinkúton!

Hogy mik vannak! Elképesztő szemtelenséggel csapott le egy 22 éves dunaegyházi férfi Dunaújvárosban: pár nap alatt, két autót is lopott, ráadásul nem is akárhogyan, a rendőrség azonban elkapta a pofátlan autótolvajt.

Feol.hu
Illusztráció: Döbbenet a kúton! A legszemtelenebb autótolvaj, akit Fejérben láttak!

Fotó: Illusztráció/police.hu

​A rendőrség tájékoztatása szerint először egy, a javítás után kulccsal őrizetlenül hagyott Opel személygépkocsival hajtott el. Miután azonban balesetezett, vitte, ami mozdítható: levágta a kipufogórendszert és eltűnt a helyszínről. Két napra rá a férfi még merészebb húzásra szánta el magát egy dunaújvárosi benzinkúton: tankolást követően a fizetés idejéig őrizetlenül hagyott Toyota esett „áldozatul". Az autótolvajt a rendőrség nagy erőkkel kereste.

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

Beismerte tettét az autótolvaj

​A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai azonosították és elfogták a 22 éves tolvajt, aki kihallgatásán beismerte a bűncselekményeket. A hatóság kezdeményezi letartóztatását. A rendőrség nyomatékosan felhívja a figyelmet ismét: soha ne hagyjon kulcsot a kocsiban!

 

