Figyelem! Így verik át most a gyanútlan embereket tűzifával

​A megdöbbentő csalásról szóló történetet a Fejér vármegyei rendőrség osztotta meg Facebook-oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy egy pákozdi férfi nemrégiben tett feljelentést, miután egy online hirdetésnek bedőlve megpróbált 12 köbméter tűzifát rendelni. A férfi átutalta a 288 000 forintos vételárat, ám tűzifa sosem érkezett meg. A csaló eleinte még hitegette az áldozatát, majd végleg elérhetetlenné vált. A Gárdonyi Rendőrkapitányság nyomoz az ügyben, de az eset mindenkit figyelmeztet: ne bízz meg senkiben, aki előre kéri a pénzt!

A fűtési szezon közeledtével a tűzifacsalók is aktivizálták magukat.

Fotó: MW/Archív

Hihetetlen tűzifacsalás, amiből tanulnunk kell

Mindezek után a rendőrség posztjában részletezte: ​Mit tehetsz, hogy ne dőlj be a csalóknak? Az egyik legfontosabb tanácsuk az volt, hogy „​Ne fizess előre!". Mindemellett arra figyelmeztetnek, hogy kerüljük a "házalókat" és csak megbízható, leinformálható kereskedőktől vásároljunk, akiknek van telephelyük és számlaképesek. További részletek ITT!