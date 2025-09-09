1 órája
Figyelem! Így verik át most a gyanútlan embereket tűzifával
A fűtési szezon közeledtével sajnos a tűzifacsalások is megszaporodtak. Egy Fejér vármegyei férfi 288 ezer forintot utalt át egy internetes hirdetőnek, de a megrendelt tűzifa sosem érkezett meg hozzá. A csaló a pénz átutalása után elérhetetlenné vált.
A megdöbbentő csalásról szóló történetet a Fejér vármegyei rendőrség osztotta meg Facebook-oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy egy pákozdi férfi nemrégiben tett feljelentést, miután egy online hirdetésnek bedőlve megpróbált 12 köbméter tűzifát rendelni. A férfi átutalta a 288 000 forintos vételárat, ám tűzifa sosem érkezett meg. A csaló eleinte még hitegette az áldozatát, majd végleg elérhetetlenné vált. A Gárdonyi Rendőrkapitányság nyomoz az ügyben, de az eset mindenkit figyelmeztet: ne bízz meg senkiben, aki előre kéri a pénzt!
Hihetetlen tűzifacsalás, amiből tanulnunk kell
Mindezek után a rendőrség posztjában részletezte: Mit tehetsz, hogy ne dőlj be a csalóknak? Az egyik legfontosabb tanácsuk az volt, hogy „Ne fizess előre!". Mindemellett arra figyelmeztetnek, hogy kerüljük a "házalókat" és csak megbízható, leinformálható kereskedőktől vásároljunk, akiknek van telephelyük és számlaképesek. További részletek ITT!