Tűz
2 órája
Lángra kapott egy hétvégi ház
Tűz keletkezett egy hétvégi házban, Rácalmáson, az Orgona utcában. Az épület teljes terjedelmében égett, a tűz mintegy negyven négyzetmétert érintett. A dunaújvárosi és a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd elfojtották a tüzet. Az ingatlanban tartózkodó személynek sikerült időben kimenekülnie — tájékoztatott a katasztrófavédelem.
