Videó: Így lángolt a kamion az M7-esen, olvasónk is teljesen ledöbbent

Mint megtudtuk – ahogy a videón is látszik – a hatóságok nagy erővel vonultak ki a tűzesethez, mentő, tűzoltó és rendőrség is a helyszínre érkezett. Olvasónktól úgy tudjuk, a kamion sofőrje, amint észlelte a tüzet kiugrott a járműből.

Tűzeset az M7-esen: A kamion teljes terjedelmében égett és szinte semmi sem maradt belőle.

Fotó: Olvasónk

Tűzeset: pályazár feloldva, de a dugó hatalmas

Közben az MKIF arról számolt be, a kamion oltása befejeződött. Az M7-es autópályán a pályazárat feloldották, 2 sávon halad a forgalom. A torlódás meghaladta az 5 km-t.