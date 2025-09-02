A torlódás több kilométeres
54 perce
Videó: Így lángolt a kamion az M7-esen, olvasónk is teljesen ledöbbent
Ahogy beszámoltunk róla megdöbbentő tűzeset történt az M7-esen. Székesfehérvár és Polgárdi között Balaton irányában egy kamion gyulladt ki. Olvasónk éppen munkába tartott a sztráda másik oldalán, amikor tűzre és füstre lett figyelmes.
Mint megtudtuk – ahogy a videón is látszik – a hatóságok nagy erővel vonultak ki a tűzesethez, mentő, tűzoltó és rendőrség is a helyszínre érkezett. Olvasónktól úgy tudjuk, a kamion sofőrje, amint észlelte a tüzet kiugrott a járműből.
Tűzeset: pályazár feloldva, de a dugó hatalmas
Közben az MKIF arról számolt be, a kamion oltása befejeződött. Az M7-es autópályán a pályazárat feloldották, 2 sávon halad a forgalom. A torlódás meghaladta az 5 km-t.
