szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

25°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A torlódás több kilométeres

54 perce

Videó: Így lángolt a kamion az M7-esen, olvasónk is teljesen ledöbbent

Címkék#Polgárdi#kamion#tűzoltó#rendőrség#autópálya#mentő#M7

Ahogy beszámoltunk róla megdöbbentő tűzeset történt az M7-esen. Székesfehérvár és Polgárdi között Balaton irányában egy kamion gyulladt ki. Olvasónk éppen munkába tartott a sztráda másik oldalán, amikor tűzre és füstre lett figyelmes.

Feol.hu

Mint megtudtuk – ahogy a videón is látszik – a hatóságok nagy erővel vonultak ki a tűzesethez, mentő, tűzoltó és rendőrség is a helyszínre érkezett. Olvasónktól úgy tudjuk, a kamion sofőrje, amint észlelte a tüzet kiugrott a járműből.

A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a tűzesethez. Úgy tudjuk a kigyulladt kamion sofőrje még időben ki tudott ugrani az égő kamionból.
Tűzeset az M7-esen: A kamion teljes terjedelmében égett és szinte semmi sem maradt belőle.
Fotó: Olvasónk

Tűzeset: pályazár feloldva, de a dugó hatalmas

Közben az MKIF arról számolt be, a kamion oltása befejeződött. Az M7-es autópályán a pályazárat feloldották, 2 sávon halad a forgalom. A torlódás meghaladta az 5 km-t.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu