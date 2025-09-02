1 órája
Kamion gyulladt ki az M7-esen, lezárták a sztrádát
Teljes terjedelmében égő kamion miatt zárták le az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalát a Polgárdi és a Székesfehérvár közötti szakaszon, a 79. és a 80. kilométer között. A tűz oltása jelenleg is zajlik.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kamion teljes terjedelmében lángol az M7-esen, ami jelentős fennakadást okoz a forgalomban. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik megkezdték a lángok oltását. A beavatkozás idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták a közlekedők elől.
A baleset körülményeiről egyelőre nincs bővebb információ, a tűz oka ismeretlen. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot is az esetleges sérültekkel kapcsolatban, amint válaszolnak, közölni fogjuk.
