Kamion gyulladt ki az M7-esen, lezárták a sztrádát

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kamion teljes terjedelmében lángol az M7-esen, ami jelentős fennakadást okoz a forgalomban. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik megkezdték a lángok oltását. A beavatkozás idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták a közlekedők elől.

Illusztráció: Tűzeset az M7-es autópályán

Forrás: Dunaföldvár ÖTE/Archív

​A baleset körülményeiről egyelőre nincs bővebb információ, a tűz oka ismeretlen. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot is az esetleges sérültekkel kapcsolatban, amint válaszolnak, közölni fogjuk.

