Csak óvatosan

1 órája

Kamion gyulladt ki az M7-esen, lezárták a sztrádát

Címkék#kamion#baleset#M7-es autópálya#Székesfehérvár#tűz#katasztrófavédelem

​Teljes terjedelmében égő kamion miatt zárták le az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalát a Polgárdi és a Székesfehérvár közötti szakaszon, a 79. és a 80. kilométer között. A tűz oltása jelenleg is zajlik.

Feol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kamion teljes terjedelmében lángol az M7-esen, ami jelentős fennakadást okoz a forgalomban. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik megkezdték a lángok oltását. A beavatkozás idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták a közlekedők elől.

​Teljes terjedelmében égő kamion miatt zárták le az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalát. A tűzeset Polgárdi és a Székesfehérvár közötti szakaszon van.
Illusztráció: Tűzeset az M7-es autópályán
Forrás: Dunaföldvár ÖTE/Archív

​A baleset körülményeiről egyelőre nincs bővebb információ, a tűz oka ismeretlen. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot is az esetleges sérültekkel kapcsolatban, amint válaszolnak, közölni fogjuk.

Megszólalt olvasónk, aki videóra is vette a tűzesetet, részleteket ITT olvashat!

 

 

