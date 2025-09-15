szeptember 15., hétfő

Haláleset

50 perce

Tragédia Zichyújfalunál: a víztározó mélyén találták meg az eltűnt férfit

Címkék#víz#Zichyújfalu#tragédia

Ismét tragédiába fulladt egy fürdőzés: Zichyújfalu mellett lelte halálát egy férfi szombaton. A tragédia körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Feol.hu

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szeptember 13-án, a délutáni órákban riasztás érkezett a rendőrségre Zichyújfalu külterületéről. A bejelentő arról számolt be, hogy egy férfi a település határában lévő víztározóban fürdött, amikor elmerült, és nem jött fel többé a felszínre. 

Tragédia
Tragédia lett a fürdőzés vége 
Fotó: STR / FMH

A tragédia körülményeit vizsgálják 

A helyszínre riasztott katasztrófavédelmi egységek megkezdték a keresést, amely tragikus véget ért: a férfi holttestét a vízből kiemelték. A rendőrség közlése szerint a helyszíni szemle során idegenkezűségre utaló adat nem merült fel. A Gárdonyi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset pontos körülményeit.

 

