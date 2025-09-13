szeptember 13., szombat

Lakástűz Balatonfüreden

1 órája

Az éjszakai tragédiában két ember vesztette életét

Címkék#növényzet#épület#tűz#tragédia

Péntek éjjel tűz ütött ki a Régitemető utcában, ahol egy családi ház teljes terjedelmében égett. A tragédia során két ember életét vesztette.

Feol.hu

A száz négyzetméteres, balatonfüredi épületben keletkezett lángok gyorsan továbbterjedtek: lángra kapott az előszoba, a tetőszerkezet egy része, sőt a ház előtti füves terület és egy közeli fa is. A helyszínen robbanásveszély is fennállt, mivel három gázpalack volt a házban – kettő fel is robbant, egyet viszont sikerült biztonságba helyezni. Az, hogy tragédia történt, akkor derült ki, amikor a tűzoltók oltás közben – miután az épület tetőszerkezetének egy része beomlott –, a törmelék alatt megtalálták a házban lakókat: egy, hatvanas éveiben járó férfit és egy nőt.

A balatonfüredi tragédia két életet követelt.
Fotó: Blur_Stock / Forrás: Shutterstock

A tragédia körülményei

A riasztás szeptember 12-én, péntek hajnalban, egy óra körül érkezett a katasztrófavédelemhez. A tűzoltás nehézségeit fokozta a ház körüli elburjánzott növényzet és a felhalmozott lomok, amelyek akadályozták a mentést. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják.

További részletek társoldalunkon, a VEOL-on olvashatók.

 

